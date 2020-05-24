فني كهرباء وليس لهم أي علاقة بالأوقاف.. تفاصيل صلاة العيد بأوسيم

علق الدكتور السيد مسعد، مدير أوقاف الأوقاف بالجيزة، على ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، إمامة أحد أئمة مساجد أوسيم المغلقة صلاة العيد بمصلين في مدينة أوسيم، مؤكدا أن الأمر عار تماما عن الصحة.

وقال مسعد، في بيان للأوقاف، مساء اليوم، "هذا المكان لا صلة له بالمساجد والزوايا حيث تم عمل فراشة بالشارع وقام بالفراشة المدعو عبده عطية خليل الصعو، وطه سعد محمد سلام الصعيدي"، مضيفا "قام بالصلاة بالناس المدعو محمود عبد الحفيظ محمود عبد الحفيظ شاهين فني كهرباء وليس لهم أي علاقة بالأوقاف وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة الجهات الأمنية".