مصيف بلطيم بلا زائرين لأول مرة بسبب كورونا

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، خلو مصيف بلطيم من المصطافين للمرة الأولى، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حسم وشدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

فيما تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، الحملات الأمنية لإغلاق جميع مداخل المدينة، وحظر التجول في الشواطئ والكورنيش، ومنع التجمعات.

كما أكد اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إغلاق كورنيش النيل والحدائق والمنتزهات، وجميع مراكز الشباب، والملاعب، والمنتزهات والحدائق العامة، وجميع أنواع الرحلات النيلية بنهر النيل.