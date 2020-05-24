بالأسماء.. قائمة المستشفيات التي انضمت لاستقبال حالات كورونا بالجيزة

انضم عدد من مستشفيات الصدر والمركزي والحميات وعام بمحافظة الجيزة، إلى منظومة الحجر الصحي لاستقبال وعلاج الحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، لتقديم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات وتشخيص الحالة أكلينيكيا وحتى العزل وتلاقى العلاج.

جاء ذلك بعد قيام وزارة الصحة برفع كفاءة تلك المستشفيات وتطويرها بالشكل المناسب وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة لممارسة دورها كمستشفيات للحجر الصحي، في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي تنفذها الدولة.

وتشمل المستشفيات التي تم ضمها للحجر الصحي، "مستشفى حميات امبابة والشيخ زايد التخصصي، ومنشأة القناطر المركزي، وصدر العياط، وأم الأطباء، وأم المصريين العام، والصف المركزي، والوراق المركزي، والبدرشين العام، وامبابة العام، وبولاق الدكرورالعام، والتحرير العام، والحوامدية العام، وأطفيح المركزي، والعياط المركزي، وأبو النمرس المركزي، وأوسيم المركزي، و6 أكتوبر المركزي، و6 أكتوبر للتأمين الصحي، والواحات البحرية المركزي".