"المسماري": الـ72 ساعة الماضية حملت مفاجآت للإرهابيين

قدم اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي، التحية من القيادة العامة للأبطال من العسكريين والقوى المسامدة وأبناء الشعب الليبي الذي يؤمنون بقضية الوطن والحرية والكرامة، موضحا أن الليبيين الذين اتفقوا على الكفاح والنضال من أجل ليبيا واستعادة الأمن والاستقرار ننقل لهم جميعا تحيات القائد العام وتهانيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية "اكسترا نيوز"، أنه حرص على إقامة المؤتمر نظرا لحركة العمليات العسكرية على الأرض الواسعة خلال الـ72 الماضية والتي حملت مفاجآت على التكفيريين والإرهابيين.

وأوضح أن القوات المسلحة أبهرت الجميع من خلال نقاط التحول "اليوم يوم عظيم"، مؤكدا أن القيادة العامة لم تتفاجئ من ذلك ولكن هذه هي تلك الخطة الموسمة وأعدها القائد العام وأشرف عليها شخصيا وتم توزيعها على غرف العمليات على هيئة أوامر عمليات ونقل المعركة وإدارتها.