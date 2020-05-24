7 معلومات عن الـ«كيو آر كود ».. خدمة البنوك لسداد المستحقات الحكومية

بدأت الحكومة في استحداث وسائل وطرق جديدة لسداد المستحقات إلكترونيا، للتيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، على النحو الذي يُسهم في تقليل التجمعات، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن"، في هذا التقرير أحدث منظومة أصدرتها الدولة لدفع الالكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي لإتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «Qr Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.

* الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل فيروس كورونا المستجد.

* التليفون المحمول يتعرف على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني، عن بعد، من خلال رمز الاستجابة السريع «Qr Code».

* لم يعد هناك حاجة لإدخال كروت «ATM» أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.

* المنظومة أصدرتها الدولة لدفع الالكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي.

* الكيو آر كود "QR Code" يستطيع تخزين كما هائلا من المعلومات، ويستطيع تخزين العديد من المعلومات كالحروف بكل اللغات كالصينية أو العربية واللغات المعقدة.

* يمكن قراءة الكيو آر كود باستعمال كاميرا الهاتف الجوال – الموبايل باستعمال بعض التطبيقات الموجوده فيه، وعند قراءة بعض الأكواد سوف يحولنا إلى رابط أنترنت مما يتيح لنا التوسع في استعماله.

* الـ QR code هو وهو اختصار لكلمة Quick Response اي الإستجابة السريعة