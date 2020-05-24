تركيا تسجل 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت تركيا، اليوم، تسجيل 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في ارتفاع طفيف للمؤشرين بعد أيام من انخفاض كبير سجلاه، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، إن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1141 ليصل إلى 156827 حالة.

وزير الصحة التركي: حصيلة وفيات الوباء وصلت إلى 4340 شخصا

وأشار هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 21 مايو 961 حالة، وفي 22 مايو 952، وفي 23 مايو 1186.

وذكر "قوجة"، أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4340 شخصا أثر رصد 31 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 21 مايو 27 حالة، وبلغ نفس العدد في مايو 22، ووصل في 23 مايو إلى 32.

وأشار الوزير التركي، إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 118694 شخصا بعد تسجيل 1092 حالة شفاء جديدة، لتبقى نسبة المتعافين عند مستوى نحو 75%.

وتابع قائلا، إن التغيرات في عدد الإصابات الجديدة على أساس يومي متوقعة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية قوية مشتركة في الحياة الاجتماعية.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا.