المعارضة البريطانية تدعو للتحقيق مع مستشار جونسون

دعت المعارضة البريطانية للتحقيق مع دومينيك كامينجز مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، وذلك في أعقاب الرحلة التي قام بها وسط إجراءات الإغلاق بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر اليوم، إن "هذا كان اختبارا لرئيس الوزراء، وهو فشل فيه"، مضيفا أن سكرتير الحكومة يجب أن يطلق التحقيق فورا في تصرفات مستشاره.

وكان المستشار كامينجز قد تعرض لانتقادات كبيرة بعد رحلة لمسافة 400 كم للتأكد من ضمان الرعاية المناسبة لطفله البالغ 4 سنوات، فيما أصيبت زوجته بكورونا المستجد وكانت هناك شبهات بإصابة كامينجز نفسه بالوباء.

واعتبرت قوى المعارضة البريطانية تصرفات كامينجز مخالفة لإجراءات العزل المفروضة في بريطانيا لمنع انتشار كورونا المستجد، فيما دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مستشاره.

واعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، انه سيتم رسميا الانتقال الى المرحلة الثانية من خطة اعادة الحياة الى طبيعتها من خلال السماح بعودة المدارس الابتدائية للعمل بدءا من الاول من يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

واكد جونسون في مؤتمر صحفي انه سيتم ايضا منتصف الشهر المقبل السماح لبعض قطاعات التعليم الثانوي بالعودة للدراسة وفق شروط معينة قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي وذلك بعد فترة التوقف القسرية التي فرضها انتشاركورونا المستجد.

واعترف جونسون، بأنه لن يكون بوسع جميع المدارس استقبال الطلاب في التواريخ المعلنة بسبب اجراءات التباعد الاجتماعي الواجب اعتمادها قبل العودة للنشاط مؤكدا ان بريطانيا حققت تقدما فيما يتعلق بجهود مكافحة انتشار الوباء.