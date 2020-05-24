ناشطون: تركيا نقلت أكثر من 10000 مرتزق من سوريا إلى ليبيا

أشار ناشطون سوريون، إلى وصول 500 عنصر من الفصائل المسلحة الناشطة في سوريا إلى الأراضي الليبية بعد نقلهم إليها من قبل تركيا للقتال في صفوف حكومة الوفاق، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وتحدث "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاثمة البريطانية "لندن"، اليوم، عن وصول دفعة جديدة تضم 500 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لتركيا خلال الساعات الفائتة للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير، خليفة حفتر.

وقال المرصد السوري، إن عدد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية من سوريا حتى الآن بلغ نحو 10100 "مرتزق" بينهم مجموعة غير سورية.

وأضاف المرصد السوري، أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 شخص.

وأشار المرسد السوري، إلى أنه يوجد من ضمن المجموع العام للمجندين نحو 200 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 عاما غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، وجرى تجنيدهم للقتال في ليبيا "عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر".

وتعد تركيا أكبر داعم خارجي لحكومة الوفاق في المواجهة مع الجيش الوطني الليبي.

ويتهم الجيش الوطني الليبي وبعد الأطراف الدولية تركيا بنقل مسلحين من سوريا إلى ليبيا للقتال في صفوف حكومة الوفاق.