حظك اليوم الإثنين 25-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز باستخدامه لأسلوب الحيادية في تعاملاته مع الآخرين، ويبتعد عن التطرف والتمسك بالآراء.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تتحكم في عصبيتك كي لا تخلق لنفسك عداوات.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. قد تحاصرك عيون أو مكائد وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة كارمن سليمان، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أكتوبر.