حظك اليوم الأحد 24-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يميل مواليد برج الميزان للوسطية والاعتدال في معظم أمور حياتهم، وبالرغم من كونه وحيدا، ولكنّه يبذل كل شيء باستطاعته عندما يكون لديه شريك، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.