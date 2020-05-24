كان يلعب بطائرة ورق .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في أسيوط

لقى طفل مصرعه فور سقوطه من سطح الطابق السادس في منزله، اليوم، أثناء قيامه بتثبيت طيارة ورق بشارع فجر الإسلام بحي غرب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور شرطة قسم أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بمصرع طفل إثر سقوطه من أعلى منزله بشارع فجر الإسلام بحي غرب دائرة القسم

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "محمد محي" 12 عاما تلميذ بالصف السادس. وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث القسم أنه أثناء محاولة المجنى عليه تثبيت طيارة ورق كان يلهو بها في الهواء فترة العيد من سطح منزله بالطابق السادس سقط في المنور، ولقى مصرعه في الحال، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي أسيوط العام تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية .