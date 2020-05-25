حظك اليوم الاثنين 25-5-2020 لبرج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بقدرته على مجاراة الأوضاع المحيطة به، كما أنه يحب السفر والتنقل.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات "حظك اليوم" للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك ولتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم نفقاتك وإدارة أعمالك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهة برجك.. لا تتسرع في غضبك وابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.