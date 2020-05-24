  وفاة جديدة لمواطن مصاب بكورونا فى سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، عن وفاة مواطن مُصاب بمرض كورونا المستجد "كوفيد 19" يبلغ من العمر 51 عامًا ليصل عدد الوفيات بالسلطنة إلى 37 وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الوزارة تتقدم إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

واعلنت وزارة الصحة في السلطنة في وقت سابق، اليوم، تسجيل 513 حالة جديدة مصابة بكورونا المستجد ليرتفع الاجمالي الى 7770 حالة.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن الوزارة ان 179 حالات لمواطنين عمانيين و 334 حالة لوافدين.

واشارت الصحة العمانية، الى ان 1933 حالة من ال 7770 حالة قد تماثلت للشفاء