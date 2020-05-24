إدوارد: أفكر في الاعتزال أو فتح مشروع بعد "البرنس"

تحدث الفنان إدوارد عن دور "عبدالمحسن" في مسلسل "البرنس"، قائلا: "أهم حاجة كان المخرج محمد سامي بيعملها معايا كان عاوز الدور في الأول يبقى فيه لايت فقالي احنا عاوزين ميزان نظبط الكوميديا فيه لاعاوزين نهز ولا نأفور عاوزين كل حاجة مظبوطة بالظبط".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، "كل تاتش بنعمله كان محمد بيقولهالي على المقاس، أقدر أقول محمد سامي فادنا وضرنا، فادنا إن احنا كلنا حاسين بقيمة المسلسل ورد فعل الناس، وضرنا ان احنا مش هنعرف نشتغل تاني أنا مش عارف هعمل إيه بعد كدة بفكر اعتزل أو افتح مشروع".

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.