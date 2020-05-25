بعد اتصاله بها.. الإبراشي يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن رجاء الجداوى، لها مكانة كبيرة في نفوس المصريين، كونها تحترم فنها وذاتها وتقدم بشكل دائم عطاء فنى وإنسانى.

وأضاف الإبراشي: "الفنانة رجاء الجداوي من الشخصيات التى تتمتع بحالة من الود ليست قاصرة على الوسط الفنى فقط بل فى دوائر مختلفة"، موضحاً أنه أجرى معاها اتصالاً هاتفياً منذ قليل وطمأنته على صحتها.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "أجريت اتصالا هاتفيًا منذ قليل وطمأنتني على صحتها، بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد وهى تتلقى العلاج الآن بمستشفى الإسماعيلية".

وأردف: "كنت لسا بتكلم معاها منذ قليل وهى بطمن الناس أن حالتها كويسة جداً ومفيش أى أعراض ظهرت عليها لكن ربما الحالة النفسية مهتزة بقدر ما، وهي تواجه الفيروس بصلابة شديدة".