توزيع كحك العيد على الطاقم الطبي بمستشفى العزل بالغردقة

تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مساء أمس الأحد، مستشفى العزل بالغردقة لتقديم التهنئة للطاقم الطبي والإداري بمناسبة عيد الفطر المبارك والاطمئنان على حالة مصابي كورونا والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وقدم وكيل وزارة صحة البحر الأحمر التهنئة لجميع الطاقم الطبي والإداري والتمريض ووزع عليهم علبا تحوي كحك العيد وذلك لمشاركتهم أجواء عيد الفطر المبارك من داخل مستشفى العزل، وحرص الطاقم الطبي وطاقم التمريض على التقاط الصور التذكارية مع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وأطلقوا عليها صورة العيد.

أشاد وكيل وزارة صحة البحر الأحمر أثناء زيارته لمستشفى العزل بالجهود المبذولة من جميع طاقم العمل بمستشفى العزل بالغردقة والخدمة المقدمة لمصابي كورونا من المقيمين بالمستشفى، موجها لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك ومقدرا تضحيتهم بوجودهم في أداء عملهم بعيدا عن أسرهم في أيام العيد.

وأشار تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح صحفى لـ"الوطن"، إلى أن الطاقم الطبي بمستشفى العزل بالغردقة يقضون عيد الفطر استثنائي بطعم بكورونا بعيدا عن اسرتهم لأول مرة هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وحجز مرضى مصابي كورونا بالمستشفى.