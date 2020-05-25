النمسا الرابع أوروبيا بين الدول الأقل في حالات وباء كورونا

احتلت النمسا المركز الرابع بين الدول الأقل في حالات وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا، حيث تتمتع بقدرات جيدة في محاربة الوباء والسيطرة عليه.

وقالت مصادر في وزارة الصحة النمساوية - في تصريح، اليوم- "إن اليونان وفنلندا والنرويج احتلوا المراكز الثلاثة الأولى، موضحة أنه بعد مرور 69 يومًا منذ الإغلاق الكبير للبلاد بدأت الحياة الطبيعية تعود بسرعة للمدن النمساوية، كما نشطت الحركة في شوارع التسوق، وعادت طاولات أيضا العديد من المطاعم إلى الامتلاء بالكامل، إضافة إلى تدفق الشباب للساحات وحول ضفتي نهر الدانوب".

وأضافت المصادر، أنه حتى لو صدقت تحذيرات الخبراء من وقوع موجة ثانية من الوباء فى البلاد، فإن النمسا مستعدة بشكل جيد للغاية لمواجهة التطورات.

جدير بالذكر، ان عدد الاصابات فى النمسا بلغ 16 الفا و414 حالة بينما فاقت حالات الشفاء مستوى 15 الف حالة .