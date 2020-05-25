الأمن النيجيري يقضي على 35 إرهابيًا من بوكو حرام

أعلنت السلطات النيجيرية، أمس الأحد، مقتل 35 عنصرًا من تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في محافظة "بورنو" شمال شرقي البلاد، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون إينيش، في تصريحات للصحفيين، إن قوات الأمن نفذت عملية أمنية ضد "بوكو حرام"، بالمحافظة أسفرت عن مقتل 35 إرهابيًا.

وأضاف إينيش أن 7 عناصر من "بوكو حرام"، سلموا أنفسهم لقوات الأمن خلال عملية اليوم، وأنه جرى ضبط كميات كبيرة من الذخيرة.

وأشار إينيش، إلى أن 621 عنصرًا من بوكوحرام سلموا أنفسهم لقوات الأمن منذ بداية العام الجاري، حيث تشرف الحكومة على برنامج لإعادة تأهيلهم.