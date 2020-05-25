كورونا بالمغرب العربي: الرباط تقترب من 8 آلاف إصابة والجزائر 600 وفاة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى5.487.103، فيما وصل إجمالي الوفيات 346.246 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.291.406حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأحد تسجيل 74 إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7433 حالة.

وقال رئيس مديرية علم الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي في تصريح صحفي يومي حول مستجدات انتشار الوباء أن عدد الوفيات ارتفع إلى 199 بعد تسجيل وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأشار اليوبي إلى أن نسبة الوفيات تبقى مستقرة عند 2.7%، موضحا أنه تم في المقابل تسجيل 65 حالة شفاء لتصل الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 4703.

وأشار المسؤول المغربي، إلى استمرار ارتفاع نسبة التعافي من المرض إذ بلغت 63.3%، مضيفا أن عدد الحالات النشطة التي توجد قيد العلاج أو المتابعة الصحية بانتظار استكمال معايير التصريح بشفائها بلغت 2530 حالة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد تسجيل 8 وفيات و193 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات إلى 8306 حالات و600 وفاة.

وقال المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة الوباء الدكتور جمال فورار، في مؤتمر صحفي إنه "تم اليوم تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) موزعة عبر 28 ولاية حيث سجلت ولاية قسنطينة شرقي البلاد أكبر عدد للاصابات بواقع 28 حالة".

وأضاف فورار، أن "20 ولاية لم تسجل أي إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8306 حالات موزعة عبر 48 ولاية"، مشيرا إلى أنه "تم خلال ال 24 ساعة الأخيرة إحصاء 8 وفيات جديدة من خلال تسجيل وفاتين بالجزائر العاصمة ووفاة واحدة بكل من ولايات وهران وسطيف والأغواط وبشار وورقلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 600 وفاة موزعة عبر 40 ولاية".

وأكد المسؤول الجزائري-بخصوص حالات الشفاء- أنه "تم إحصاء تماثل 152 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفيات إلى 4578 حالة مع تزايد عدد الخاضعين للعلاج والذي بلغ 14776 حالة"

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في موريتانيا إلى 237 حالة

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا المستجد.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن بيان للوزارة أنه تأكدت إصابة 10 أشخاص بالفيروس ليصبح مجموع الإصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي 237 حالة تعافى 15 من أصحابها وتوفي 6، ويواصل 216 مصابا علاجهم في المشافي.

من جانبه، جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الدعوة إلى احترام الإجراءات الوقائية بشأن مواجهة جائحة كورونا المستجد، والحذر والتقيد التام بتعليمات الجهات المختصة.

وشدد الغزواني، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الأحد، على أن عدم التراخى بشأن ذلك يعد أولوية قصوى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وأجرى غزواني، أمس الأحد، اتصالا هاتفيًا بولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت الإذاعة الموريتانية في ببان، أن الجانبان بحثا تطورات كورونا المستجد، وتبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل التي ينبغي القيام بها للحيلولة دون انتشار هذه الجائحة، وكذا الطرق الكفيلة بتخفيف آثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية على مستوى البلدين والعالم.

وفي تونس، سجلت حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد، واستقر عدد الإصابات به في حدود 1048 حالة، بعد صدور نتائج 1021 تحليلا مخبريا، تم إجراؤها، أمس الأول السبت، دون تسجيل أي إصابة جديدة.

وقالت المعطيات المضمنة في بلاغ حول الوضع الوبائي اليومي للوباء نشرته وزارة الصحة قرابة الثانية من فجر أمس الأحد، على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فيس بوك": ارتفع عدد المتعافين إلى 914 حالة شفاء وكذلك عدد المتوفين الذي ارتفع إلى 48 حالة وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بولاية تونس لحالة إصابة مسجلة سابقا مقابل تراجع عدد حالات الإصابة بالفيروس التي لازالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة إلى 86 حالة، من بينها 3 مقيمين حاليا في المستشفيات، وفقا لما ذكرته وكالة تونس إفريقا للأنباء.

تونس تؤكد أهمية التضامن الأفريقي من أجل مواجهة كورونا

وأكدت تونس، أمس الأحد، أهمية تضافر الجهود وتعزيز التضامن الأفريقي من أجل رفع التحديات الراهنة، ومن بينها مواجهة جائحة كورونا المستجد والحدّ من تداعياتها على بلدان القارّة وشعوبها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وجدّدت تونس -في بيان صادر عن وزارة خارجيتها بمناسبة يوم أفريقيا الذي يصادف يوم 25 مايو من كل عام- حرصها في هذا الظرف الدقيق لكونها ممثّلاً لأفريقيا في مجلس الأمن للدفاع عن قضايا القارّة، وثبات مواقفها الرامية إلى الإسهام في حفظ وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وبناء الثقة والحوار والتضامن والتعاون بين جميع الدول الأعضاء.

وقالت الخارجية التونسية، إن بلادها عاقدة العزم على المضيّ قدما من أجل مزيد من دفع الاندماج الأفريقي، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الرفاه والتنمية المستدامة لشعوب القارّة، بما يستجيب لتطلعاتهم وطموحاتهم وفقًا للأهداف الطموحة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 للتنمية .