يوميات كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع وفيات الوباء بالجزائر إلى 568

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 5.076.003، فيما وصل إجمالي الوفيات 329.118، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.008.844 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم.

وأعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم، تسجيل 7 وفيات و165 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 568، والإصابات إلى 7542 في عموم البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد كورونا، جمال فورار، تماثل 222 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3986.

وأشارت الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وانخفاض في عدد الإصابات، حيث سجلت أمس الثلاثاء 6 وفيات و176 إصابة، والاثنين سجلت 7 وفيات و182 إصابة جديدة بالوباء.

وقررت الحكومة الجزائرية، اليوم، فرض وضع الكمامات الواقية في الشارع ابتداء من يوم عيد الفطر، في إطار إجراءات الوقاية من انتشار كورونا المستجد.

وأوضحت السلطات الجزائرية في بيان، "يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة، والمحال التجارية والمقابر والمرائب وغيرها دون ارتداء كمامة، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات".

ويدخل الإجراء حيز التطبيق ابتداء من اليوم الأول لعيد الفطر "نظرا لما تعرفه مناسبة العيد من تجمع وزيارات عائلية وتلاق"، على أن "يتعرض المخالفون لهذا الإجراء الصارم لعقوبات قانونية"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 110 اصابات جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الاخيرة ليرتفع اجمالي الاصابات في البلاد الى 7133 حالة.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي في تصريح صحفي يومي، حول مستجدات انتشار كورونا بالبلاد ان عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع الى 194 حالة بعد تسجيل وفاة واحدة خلال الـ24ساعة الماضية.

وأشار اليوبي، الى ان نسبة الوفيات تبقى مستقرة عند 2.7%، موضحا انه تم في المقابل تسجيل 197 حالة شفاء لتصل الحصيلة الاجمالية للمتعافين الى 4098 حالة مشيرا الى زيادة ارتفاع نسبة التعافي من المرض الى 57.5%.

وأوضح المسؤول المغربي، انه على الرغم من تسجيل تحسن في المؤشرات المتعلقة بالوفيات وحالات التعافي وتنافص الحالات النشطة الموجودة قيد العلاج إلا "أننا مازلنا نرصد حالات اصابة جديدة خصوصا ضمن بؤر".

وفي موريتانيا، أعلن مدير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول وضعية تطور وباء كورونا المستجد، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 10 حالات مؤكدة جديدة.

ويأتي هذا نتيجة لإنجاز 93 فحصا مخبريا و212 فحصا سريعا، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد قد بلغ 141.

وأوضح الزحاف، أن من هذه الحالات حالات موجودة تحت المراقبة وتبلغ 105 من دون أعراض و 2 حالة وضعيتها أصبحت مستقرة بعد تلقي العلاجات بينما تم شفاء 6 حالات وتسجيل 4 وفيات من العدد الاجمالي المسجل فى البلاد.

وبحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، مع قادة مجموعة الساحل الأفريقية، التي يتولى رئاستها الدورية، سبل التعاون لمواجهة كورونا المستجد.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن غزواني أجرى مباحثات هاتفية مع كل من الرئيس المالي بوبكر كيتا، والرئيس التشادي إدريس ديبي، والرئيس النيجيري يوسوفو محامدو، والرئيس البوركينابي مارك روش كريستيان كابورى، تناولت عدة موضوعات ومن أبرزها كيفية التعامل مع كورونا المستجد في المنطقة.