تامر حسني: تعاملت مع الحظر على أنه شهر رمضان.. طورت كل علاقاتي

قال الفنان تامر حسني، إنه تعامل من أول أيام حظر التجول بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وكأنه شهر رمضان، كونه يقوم في الشهر الكريم بتعويض أشياء كثيرة جدا لا يستطيع القيام بها في الأيام الطبيعية على كافة العلاقات، "كل حاجة طورتها"، على حد قوله.

وأضاف "حسني"، خلال حوار خاص على شاشة "أون إي": "قعدت مع ولادي أكتر ومراتي أكتر، فيه حاجات من ضغط الشغل بتفوتني وبقصر فيها بس أنا صلحتها، أنا من الناس اللي مش بتحب تأخد الموقف السلبي اللي قدامها، أنا بحب أخد الجانب الإيجابي من أي موقف سلبي قدامي".

وتابع: " لازم نقول الحمد لله على كل حال، وأنا من الناس المؤمنة جدا أن الفترة اللي نمر بها الآن طالما حصلت يبقى إرادة ربنا كده واختيار ربنا فلازم نقول الحمد لله ونتعامل بصدر رحب".