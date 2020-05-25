جمال العدل عن يسرا: قيمة فنية كبرى.. لا تطلب أسماء معينة للعمل معها

أشاد المنتج جمال العدل، بالفنانة يسرا ودورها في مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه ضمن السباق الرمضاني المنقضي 2020، موضحًا أن يسرا فنانة مريحة جداً في العمل ولا تفرض رأيها مطلقاً ولذلك هي نجمة وقيمة فنية كبرى.

وأضاف "العدل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن يسرا تعمل على دعم كافة طاقم العمل الذى يشاركها دون أن تشترط أي أسماء أو تتدخل في أمور التصوير.

وأكد المنتج أن يسرا حققت نجاحات كبيرة على مدى تاريخها الفنى، وعالجت قضايا اجتماعية من خلال أعمالها الفنية، كما أن الظروف الإنتاجية كانت في منتهى الصعوبة في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأوضح أن صناعة الفن شيء مهم يجب أن يحظى بتقدير الآخرين خاصة وأن البسطاء الآن يأخذون ثقافتهم من المسلسلات والأعمال الجيدة والوطنية.