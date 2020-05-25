يوميات كورونا.. 110 آلاف إصابة جديدة بالوباء خلال يوم واحد

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى5.490.720، فيما وصل إجمالي الوفيات346.319، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.298.806، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم.

وأودى كورونا المستجد بحياة أكثر من 342 ألفا و295 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية.

وذكرت "وكالة فرانس برس" في تعدادها أنه تم تسجيل أكثر من 5 ملايين و327 ألفا و680 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء تعافى منها مليونان و66 ألفا و300 شخص على الأقل.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بـ " كوفيد-19 " مطلع فبراير الماضي البلد الأكثر تضررا على صعيد عدد الوفيات والإصابات مع 97087 وفاة من بين 1.622.670 إصابة وتعافى ما لا يقل عن 361239 شخصا.وكانت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها آظهرت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن تسجيل 26.229 إصابة مؤكدة و 1.047 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وتحل بعد الولايات المتحدة على صعيد الدول الأكثر تضررا بالوباء بريطانيا بتسجيلها 36675 وفاة من أصل 257154 إصابة بها تليها إيطاليا مع 32735 وفاة من بين 229327 إصابة ومن ثم إسبانيا بـ28678 وفاة من بين 235290 إصابة ثم فرنسا بـ 28332 وفاة من بين 182469 إصابة.

وأعلنت الصين دون ماكاو وهونج كونج عن 82974 إصابة مع 3 إصابات جديدة بين أمس السبت و اليوم الأحد بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78261 شخصا، وأحصت أوروبا اليوم 173551 وفاة من بين 2.014.969 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة و كندا معا 103534 من بين1.706.291 إصابة وأميركا اللاتينية والكاريبي 39103 وفيات من بين 715568 إصابة و آسيا 13962 وفاة من بين 439229 إصابة والشرق الأوسط 8762 وفاة من بين 335953 إصابة وأفريقيا 3253 وفاة من بين 107205 إصابات وأوقيانيا 130 وفاة من بين 8466 إصابة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء أمس الأحد، تسجيل نحو 110 آلاف إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم خلال اليوم الماضي، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت إحصائيات منظمة الصحة العالمية المنشورة على موقعها الإلكتروني، إن حصيلة الإصابات بكورونا المستجد ارتفعت بواقع 109885 حالة جديدة لتصل إلى 5206614.وأشارت بيانات المنظمة إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 5625 حالة جديدة ليصل إلى 337736 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في روسيا إلى 3541 حالة

وسجلت روسيا خلال الـ24 الماضية قفزة قياسية بمعدلات الوفيات اليومية جراء كورونا المستجد بتسجيلها 153 حالة وفاة مع انخفاض في عدد الإصابات منذ مطلع مايو الحالي، وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الوباء في تقريرها اليومي إن هذا العد من الوفيات حطم الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى الجمعة الماضية "150 وفاة"، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 3541 حالة وفاة.

وأضافت غرفة العمليات، أن عدد الاصابات الجديدة كان أقل حصيلة منذ 1 مايو، بتسجيل 8599 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة مقابل 9434 إصابة أمس الأول السبت، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد منذ بداية الجائحة 344481، بما في ذلك 227641 حالة نشطة، بالاضافة الى تماثل 5363 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي منذ أمس مقابل 8111 في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 113299 شخصا.

ولا تزال العاصمة موسكو تتصدر قائمة أكبر بؤر الوباء في روسيا حيث تم تسجيل 2516 إصابة ليرتفع اجمالي إصابات المدينة إلى 163913 إصابة من مجموع العدد الكلي لعموم روسيا و1993 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

بريطانيا تسجل 181 وفاة جديدة بكورونا والاجمالي 36793 حالة

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاحد ارتفاع عدد وفيات الوباء الى 36793 حالة بعد تسجيل 181 وفاة جديدة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأكدت الوزارة في بيان أنها أحصت 2409 إصابات جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 259559 حالة.وأضافت أنها أجرت حتى صباح أمس الأحد اكثر من3458مليون كشف لاشخاص اشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وشهدت ايطاليا، أمس الأحد بنهاية أول أسبوع بعد رفع الاغلاق هبوطا قياسيا في اعداد الوفيات اليومية بكورونا المستجد مسجلة أدنى مستوى مع استمرار تناقص الاصابات الحالية وتجاوز حالات الشفاء 140 ألف حالة.

وقالت هيئة الحماية المدنية في بيانها اليومي إن حالات الوفيات اليومية ذات الصلة بالوباء، هبط لأول مرة تحت مستوى المئة إلى 50 وفاة جديدة الأدنى منذ 6 مارس الماضي قبل تطبيق الإغلاق العام ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في إيطاليا 32785 وفاة.

وأضافت الهيئة الإيطالية، أن حالات العدوى الإيجابية قلت بدورها 1158 حالة في آخر 24 ساعة إلى 56594 مصابا بما يقل للمرة الأولى عن ربع إجمالي كل حالات الإصابة بالعدوى المسجلة في إيطاليا منذ تفشي الوباء والتي بلغت 229858 إصابة بعد تسجيل 531 حالة جديدة فقط.

وأوضحت الهيئة، أن التراجع في حالات العدوى النشطة المشخصة حاليا منذ الأمس نتيجة تناقص الحالات المرضية بالمستشفيات سواء الحرجة بالعناية المركزة بأقل 19 الى 553 مريضا الأقل منذ 6 مارس أو السريرية بأقل 82 الى 8613 مريضا وكذلك حاملي العدوى قيد العزل المنزلي الذين قلوا 1057 الى 47428 مصابا.

وأشارت الهيئة، إلى استمرار تزايد أعداد المصابين الذين تماثلوا للشفاء التام بعد شفاء 1639 مصابا منذ الأمس الى 140479 متعافيا ما يعزز التفاؤل بنجاح التعايش مع الفيروس

اليونان: تراجع إصابات كورونا بتسجيل إصابتين جديدتين بإجمالي 2878

وفي اليونان، أعلنت السلطات، أمس الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا المستجد وسط استمرار لتراجع وتيرة الإصابات بالجائحة فيما لم تسجل أي حالات وفيات بالفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن عضو لجنة مكافحة كورونا المستجد بوزارة الصحة وأخصائي علم أمراض الأوبئة الدكتور ديميتريس هاتزيجيورجيو في تصريح صحفي أنه تم تسجيل حالتي إصابة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2878 حالة.

وأوضح هاتزيجيورجيو، أن من بين الإصابات 626 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1635 حالة نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين باليونان ويشكل الرجال منهم نسبة 2ر55%.

وأضاف عضو لجنة مكافحة كورونا، أن 19 مصابا بينهم ست نساء يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويبلغ متوسط أعمارهم 70 عاما وما فوق في حين تم شفاء مئة مصاب من الفيروس.

وأشار هاتزيجيورجيو، إلى أن المختبرات الطبية أجرت نحو 154 ألف تحليل للكشف عن الإصابة بالوباء منذ انتشاره بالبلاد