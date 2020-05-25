عبير صبري: يسرا ملكة الدراما.. كنت عاوزة أقولها نفسي أشتغل معاكي

أشادت الفنانة عبير صبري، بالفنانة الكبيرة يسرا، بعدما شاركا سويًا في مسلسل "خيانة عهد"، الذي عُرض خلال شهر رمضان المنصرم.

وقالت "صبري"، خلال مداخلة هاتفية حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصري: "يسرا ملكة الدراما المصرية ومنورة حياتنا".

وأضافت، أنها تمنت من الله أن تقدم عملًا فنيًا "يرفع رأسها"، وأن تعمل مع يسرا: "كنت كل ما أشوفها ببقى عاوزة أقولها نفسي أشتغل معاكي بس مكنتش بقول عشان ميبقاش شكلي وحش".

وتابعت: "دعيت ربنا يبعتلي الحاجة الحلوة والحمد لله ربنا بعتهالي، ولما بتابع النقد في لبنان عن المسلسلات، اتكلموا عن إنها أحسن ممثلة وإن مسلسلها أحسن مسلسل، وأنا مشفتش ممثلة زيها من يوم ما بدأت التمثيل من 20 سنة".