تامر حسني يكشف كيف أقنع AKON بالغناء باللغة العربية

تحدث الفنان تامر حسني، عن كواليس اقناعه للمطرب العالمي " Akon" بالغناء معه باللغة العربية وكذلك اقناعه لـ " Snoop Dogg" بالغناء باللغة العربية وارتدائه جلبابا، وذلك خلال حواره على شاشة "أون اي".

وقال "حسني"، إن المبدأ عنده ليس فكرة الغناء مع أجانب أو أن يصبح نجما عالميا، "عمري ما قولت على نفسي المصطلح ده، الهدف الوحيد اللي كان جوايا هو أني اخليهم يتكلموا عربي، يعني الاثنين اللي ذكرتهم فوق غنوا مصري زي المصريين بالضبط".

وتابع: "Akon كان عنده مشكلة في حرف الحاء مكنش عارف ينطق الحرف ده قولتله مش هسيبك إلا لما تقوله صح وغناه صح زي المصريين بالضبط، عاوز أنشر لغتي، مش هنفضل طول عمرنا نتأثر زي ما احنا بالخارج بس، احنا بنغني انجليزي يبقى هو يغني عربي".