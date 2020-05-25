الاستقالة الثانية.. طبيب بالشروق يتهم "الصحة" بالإهمال في حق الأطباء

تقدم الدكتور خالد نشأت زكي، طبيب عامل بوزارة الصحة والسكان، باستقالته لمدير عام مستشفى الشروق العام.

وقال الطبيب خلال استقالته "أيقنت المأساة التي تعرض لها الطبيب وليد يحيى، وبعد ثبوت الإهمال المتعمد من وزارة الصحة تجاه الزملاء من الأطباء قررت تقديم استقالتي".

وكان الدكتور محمود طارق، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة العام، تقدم باستقالته إلى مدير المستشفى بعد الإهمال الذي وقع في حق الدكتور وليد يحيى الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أكد أن الوزارة لا تقصر في علاج أبنائها من الأطباء.

وتابع: "نقدِّر مجهودات الجيش الأبيض الحصن الأول للدفاع عن فيروس كورونا، ولا نتهاون في الحفاظ على أرواحهم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.