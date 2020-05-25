يسرا: وقعت في غرام "3 دقات" من أول مرة.. وعادل إمام ذكي في قراءة البشر

قالت الفنانة يسرا، إنها غنت أغنية "3 دقات"، مع الفنان أبو، بالصدفة البحتة، مشيرةً إلى أنها لم تكن تعرفه من قبل.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصري: "مكنتش أعرف أبو ولا رامي سمير، فلما قالوا لي أبو عاوزك، قلتلهم أبو مين".

وتابعت: "كان يوم الجمعة، وعندي 3 ساعات فاضية، قابلت أبو، لما سمعت الأغنية وقعت في غرامها وطلبت الأغنية، قلتلهم لو صوتي عدل خليه مش عدل هات حد تاني وتامر حبيب هو اللي كتب الكوبليه بتاعي تحديدا".

وحول علاقتها بالفنان الكبير عادل إمام، قالت: "عملت معه في 17 فيلمًا، عشرة عمر، مواقف إنسانية لا تحصى ولا تعد، وجدعنة فوق ما تتصور وتتخيل".

وتابعت: "هو ذكي جدًا في قراية البشر، يحكم على الشخص صح مجرد ما يشوفه مرة: "اتعلمت منه كتير أوي، ازاي أحب شغلي واستمتع بيه، وإن شغلي هو اللي بيكبرني، وده اتعلمته من الكبار زي عادل إمام، فاتن حمامة، يوسف شاهين، عمر الشريف، وشادية".