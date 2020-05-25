إصابة شخصين بالرصاص خلال مشاجرة في سوهاج

أصيب عاملان بطلقات نارية في مشاجرة اندلعت بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة، وألقت الشرطة القبض علي طرفي المشاجرة، وتم ضبط 2 بندقية آلية، ونقل المصابين للمستشفى الجامعي للعلاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، وانتقل إلي مكان الواقعة الرائد هيثم الحجيري، رئيس مباحث المركز، وبالفحص، تبين أنها بين كلاً من طرف أول (علي.هـ.ع - 28 عاما عامل)، مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحة دخول، وشقيقه (محمود، 41 عاما عامل) .

وطرف ثان (محمود.ا.ب 18 عاما عامل)، مصاباً بطلق ناري بالوجه من الناحية اليسرى، و(علاء.ح.غ - 42 عاما عامل)، والطرفين يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية و4 طلقات من ذات العيار.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب، وإطلاق أعيرة نارية، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.