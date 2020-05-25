القاهرة الجديدة تسترد 10 وحدات سكنية في التجمع الخامس

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه جرى شن حملة لضبط المخالفات وإزالة التعديات بمدينة القاهرة الجديدة، أسفرت عن سحب واسترداد 10 وحدات سكنية بالحي الثالث بالتجمع الخامس، وعودتها لحوزة الجهاز، لقيام أصحابها بالمخالفة للقانون بتحويل الوحدات السكنية لـ20 محلا تجاريا.

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنّ جهاز المدينة يشن حملات مكثفة ضد الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالحي الثالث، تحت إشراف المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالتنسيق بين إدارات الجهاز المختصة والجهات الأمنية.

من جانبها، أكدت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، استمرار الحملات بالحي الثالث وجميع أحياء المدينة، لمنع المخالفات وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالقضاء على أي مخالفات او مظاهر للعشوائية داخل المدينة.