مديرية أمن المنوفية تكلف العمد بمتابعة تنفيذ عدم التجمع لصلاة العيد

كلفت مديرية الأمن بمحافظة المنوفية، العُمد في مختلف القرى بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ قرارات حظر التجول، وغلق المحال التجارية، ومنع التجمعات، وعدم إقامة صلاة العيد في الخلاء.

كما شمل تكليف مديرية الأمن للعمد، التأكد من غلق المساجد، وعدم إقامة الشعائر الدينية، داخلها أو خارجها، ومتابعة حظر حركة السير على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءًا وحتى السادسة صباحًا خلال فترة إجازة العيد.

وتحتل محافظة المنوفية المركز الخامس علي مستوى الجمهورية في الإصابة بفيروس كورونا، حيث وُضع عدد كبير من القرى تحت العزل الصحي بعد ظهور إصابات كبيرة بها.