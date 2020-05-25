اتحاد طلاب طب أسيوط يطالب بإجراء امتحانات الفرق النهائية إلكترونيا

أصدر اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط، بيانا يطالب فيه بإجراء امتحانات الفرق النهائية إلكترونيا خشية تفشى فيروس كورونا،على إلا تحسب ضمن المجموع التراكمي.

وأكد الاتحاد، في البيان الذى أصدره، أن التجمع لأداء الامتحان يخالف قواعد تفشى وباء كورونا، مضيفا أن اضطرار الطلاب لاستخدام وسائل المواصلات المختلفة يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مما قد يؤدى لانتشار الفيروس بين الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس مما قد يعرض حياتهم وصحتهم للخطر، ويؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على مستشفيات العزل.

وأضاف البيان أن هناك شعور متزايد بالقلق لدى جميع المواطنين لاسيما الطلاب في ظل الزيادة اليومية لأعداد المصابين بكورونا والخوف من نشر العدوى بين أفراد عائلات الطلاب. وأشار البيان إلى عدم توافر أماكن إقامة للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية نظرا لاستخدامها كعزل للمصابين والعائدين من الخارج،لافتا إلى أنه حتى في حالة توفير مبنى للمغتربين ستظل بؤرة لانتشار المرض بين الطلاب.

وطالب الاتجاد بضرورة إعاد النظر في مواعيد الامتحانات الخاصة بالفرق النهائية واستبدالها بطرق أكثر أمانا كالامتحانات الإلكترونية، كما طالب الاتحاد بإعادة النظر في مواعيد الامتحانات العملية بما يتناسب مع الوضع الحالي الذى لا يمكن فيه النزول للمستشفيات حرصا على صحة الطلاب والعاملين بالمستشفيات والمواطنين.

من جانب آخر، أعلن الدكتور جمال صالح عميد كلية الصيدلة بجامعة أسيوط، تضامنه مع البيان، وذكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "أن البيان شئ محترم، مطالبا اتداد طلاب الكليات والجامعة بالحذو حذو طلاب الطب في بيانهم لإظهار المخاطر المحدقة بالوطن نتيجة تسارع وتيرة العدوى أو أن يتم الانتظار حتى انحسار الوباء وطالب بإجراء امتحانات إلكترونية على إلا تحسب ضمن المجموع التراكمي، مشيرا إلى أنه في حال التصميم على إجراء الامتحانات سوف نلقى بأيدينا إلى التهلكة.