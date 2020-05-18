جامعة أسيوط تواجه كورونا بتكثيف تطهير وتعقيم منشآتها

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قطاعات المبنى الإداري المختلفة، للاطمئنان على انتظام أعمال التطهير والتعقيم داخل المبنى، ضمن الإجراءات الاحترازية الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة، مواصلة العمل بكافة القطاعات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد المتواجدين في كافة أنحاء الحرم الجامعي، والتعاون في ذلك بعض مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مؤسسة "2020 لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر"، والتي تُعد أحد أهم الأطراف الشريكة لجهود الجامعة المبذولة ضد انتشار كوفيد19 .

وأكد "الجمال" ضرورة التزام كافة المتواجدين داخل الجامعة بارتداء الكمامة، وعدم السماح لمن يخالف ذلك بالدخول من بوابات الجامعة، خاصة في ظل تعاون إدارة الجامعة مع مؤسسة 2020 لعلاج الأورام في توفير منافذ لبيع الكمامات بسعر زهيد، ووفق معايير الجودة الطبية المحددة لتعميم الكمامات.