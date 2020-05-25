إزالة 3029 حالة تعد ومخالفات بناء بالمراكز والأحياء بأسيوط

نجحت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة في إزالة 3029 حالة إزالة وتعديات على أراض أملاك دولة وأراض زراعية منذ بدء الحملات وحتى اليوم.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات الترصد والمرور الميداني للتصدي لأية تعديات على أراض زراعية أو أملاك الدولة أو بناء عشوائي بدون ترخيص خلال أيام عيد الفطر المبارك لافتًا أن العمل يتم يوميًا وعلى مدى 24 ساعة بمتابعة مباشرة من القيادات التنفيذية في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي مؤكًدا عدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لجميع المخالفات التي أقامها أصحابها معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكلفيات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات إزالة للمخالفات والتعديات وتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لإنفاذ القانون على الجميع وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العسكرية.

كان محافظ أسيوط، أصدر قرارًا بتشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وتضم في عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسؤولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ومسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسؤولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة تتولى المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وفترة الحظر ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أي مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص وكذلك التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.