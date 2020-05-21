 إزالة 3 آلاف حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

أسفرت جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق ومديرية الأمن بالمحافظة عن تنفيذ 3 آلاف حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة وزراعية على مستوى المحافظة بإجمالي مساحة 3 مليون و90 ألف و493 متر وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى 20 مايو الجاري.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فورًا وإحالة جميع المخالفات إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" في ظل قانون الطوارئ.

ومن جانبه، أوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 687 فدان و15قيراط و17سهم وأراضي أملاك دولة بمساحة 202 ألف و344 متر مضيفاً إنه منذ بداية شن تلك الحملات تم تقسيم المحافظة لقطاعات جغرافية بحيث يقوم المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بالمتابعة والإشراف على حملات الإزالة بحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة لحملات الإزالة بمراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة لحملات الإزالة بمراكز الشمال وذلك بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعيات الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز.

وأكد المحافظ على استمرار تلك الحملات على القرى والنجوع بالمراكز والأحياء دون تهاون أو تقاعس والتصدي لها بكل قوة وحسم وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" لتحقيق أرباح او مكسب غير مشروع