نقيبة التمريض تطالب بتوفير أماكن عزل مخصصة لمصابي الأطقم الطبية

طالبت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض، بمعاملة مصابي وشهداء الأطقم الطبية في مواجهة أزمة كورونا، معاملة مصابي وشهداء الجيش والشرطة.

وقالت كوثر، لـ"الوطن": "لا يجب أن يضحي أفراد هيئة التمريض بحياتهم وصحتهم وهم علي اقتناع بأنّهم مشروع شهيد، وفي الوقت ذاته عند إصابتهم بفيروس كورونا يلاقي بعضهم معاناة كبيرة في تلقي الخدمة الصحية الجيدة وفي أماكن مناسبة، لذلك لابد من توفير أماكن عزل للمصابين من التمريض في ذات محافظتهم، تكريمًا لهم لما يبذلونه من دور كبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد".

وكشفت نقيبة التمريض، عن تقديم النقابة العامة، طلبًا إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، لوقف بروتوكول مكافحة العدوى المنصوص عليه من وزارة الصحة والسكان للتعامل بين الأطقم الطبية المخالطة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أنّ بروتكول مكافحة العدوى الحالي يصعِّب مهمة الأطقم الطبية، خاصة التمريض كخط دفاع أول في مواجهة الجائحة، مضيفة: "لا بد من عمل مسحة PCR للمخالطين من الأطقم الطبية لحالات الإصابة بكورونا".