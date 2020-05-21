السيسي يشكر الأطقم الطبية.. ويطالب المصريين بعدم الضغط عليهم

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير والمحبة والاعتزاز لكل الأطقم الطبية التي تقف في الصف الأول لمجابهة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "بقولهم كل سنة وانتوا طيبين، باسمي وباسم كل المصريين لكم كل التقدير والشكر والمحبة والاعتزاز باللي انتوا بتقدموه، وده أمر نتوقعه منكم".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية، أنّ الأطقم الطبية تتعامل مع فيروس كورونا ليلا ونهارا لمجابهته وصدّه وعدم تفشيه: "كل ما هناخد بالنا كل ما هنخفف عنهم، والعكس صحيح، لو مخدناش بالنا واتعملنا باطمئنان زيادة عن اللزوم، العبء على الناس دي هيزيد".

وتابع: "الناس دي أهالينا، سواء الطبيب والطبية والممرض والممرضة والعامل اللي موجود في المستشفى، ده ابني واخويا واخوك وابنك فخلي بالك، العبء الزيادة عليهم غلط، هيستحملوا معانا لغاية إمتى، هنضغط عليهم لحد إمتى".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.