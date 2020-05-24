فيديو.. السيسي يرسل هدايا لأسر شهداء كورونا من الأطقم الطبية

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدايا لأسر شهداء أطقم الأطباء والتمريض بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقديرا لتضحيات شهداء مصر من جيشها الأبيض.

وكلف الرئيس السيسي مسؤولو القطاع الصحي بالمحافظات من رؤساء الجامعات ووكلاء وزارة الصحة، بزيارة أسر شهداء أطقم التمريض والأطباء وتقديم التحية والدعم الكامل لهم.

وكان أبرز أسماء الشهداء اللذين تم تكريمهم من الأطقم:

- الطبيب الشهيد هشام الساكت.

- الشهيد الدكتور ياسر عثمان مصطفى.

- الشهيدة الممرضة صفاء محمد علي.

- الشهيد الطبيب أحمد عزت دراز.

- الشهيدة الممرضة عواطف عبدالصادق البرماوي.

- الشهيد الممرض السيد محمد المحسناوي.

- الشهيدة الممرضة إبتسام العمروسي.

- الشهيدة الممرضة عطيات محمد عبودة.

- الشهيد ناجي صالح الجراري.

- الشهيد الطبيب أحمد عبده اللواح.