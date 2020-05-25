تكثيف حملات التطهير ورفع المخلفات خلال العيد في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك بالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية وفرق النظافة والتطهير فضلًا عن القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وطالب المحافظ بتحقيق معدلات أفضل في النظافة والتطهير بشوارع وميادين المحافظة وذلك تطبيقًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط أنه يجرى تنفيذ خطة متكاملة لاستغلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وساعات الحظر في توجيه حملات مكبرة لرفع مستوى النظافة والدفع بفرق لكنس الشوارع ورفع الأتربة والقيام بأعمال الرش والتطهير خاصة مع انعدام الحركة المرورية مما يسهل تلك الأعمال على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية صباحًا ومساءًا، مشددًا على الالتزام بكافة المعايير الصحية والإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة خلال أوقات العمل وذلك في إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى متابعة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لسير الحملات بحي شرق وغرب ومركز أسيوط، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة لمراكز الجنوب، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمراكز الشمال، بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن، لافتا إلى ضرورة تكاتف وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة والعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب أسيوط برئاسة محمد بشير رئيس الحي، وفي مركز البداري برئاسة محمد حسن رئيس المركز، وبمركز الغنايم برئاسة جاد الله مشرف رئيس المركز، حملات صباحية اليوم لرفع كافة المخلفات من على الترع وبالشوارع والميادين بالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية وفرق النظافة.

من جانب آخر، ناشد محافظ أسيوط المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات .