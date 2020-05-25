صاحب حكم "هروب مرسي": القانون لم يمنع بث عقوبة الإعدام

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستنئناف، صاحب حكم هروب الرئيس الراحل المعزول محمد مرسي من السجن، إن بث تنفيذ عقوبة الإعدام جائز ولم يمنعه القانون.

وأضاف محجوب، في تدوينة عبر حسابه على فيس بوك، أنّ قانون الإجراءات الجنائية خلا في نصوص مواده من 470 إلى 477 المخصصة لإجراءات تنفيد حكم الإعدام، ما يمنع أو يحظر بث عقوبة الإعدام، كما خلت ضمانات عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، من منع بث تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه.

وأكد أنّه لا يوجد ما يمنع بث تنفيد عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، ما دام تنفيذ العقوبة جاء وفق ما نص عليه القانون.

ويأتي ذلك ردا على انتقاد قناة الجزيرة القطرية، بث مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومسلسل الاختيار.