25 مليون زائر ومائة الف مشترك لقناة وزارة الثقافة على اليوتيوب خلال 60 يوم
الاقبال على بث الثقافة بين ايديك يعكس الثقة فى المحتوى الابداعى
كتب:
الوطن
11:20 ص | الإثنين 25 مايو 2020
تمكنت قناة وزارة الثقافة من خلال قناتها على اليوتيوب من جذب ما يقرب من 25 مليون زائر لمحتواها الثقافي والفني والفكري الذي قدمته خلال 60 يوما منذ انطلاق مبادرة خليك في البيت الثقافة بين ايديك ورصدت الوزارة تفاعل 1.600.000 ( مليون وستمائة الف ) مشاهد مع العروض ، كما تخطت الاشتراكات في القناة حاجز 100.290 ( مائة الف ومائتين وتسعين ) مشترك خلال شهرين .
ووصلت عدد ساعات المشاهدة لاكثر من 200.930 ( مائتين الف وتسعمائة وثلاثين ) ساعة وضمت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم اكثر من 28 دولة تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعوية ، الكويت ، الامارات ، امريكا ، كندا ، العراق ، المانيا ، انجلترا ، المغرب والاردن . وفى تعليق لها ابدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة سعادتها باقبال الجمهور على متابعة الكنوز الفكرية والفنية التى تمثل جزء من ملامح تراث الامة الثقافى والفنى الحديت والمعاصر ، وقالت انه يعكس الثقة فى المحتوى الابداعى الذى تقدمه الدولة والهادف الى بناء الانسان واعادة تشكيل الوجدان ، واضافت ان استثمار التكنولوجيا الحديثة بشكل ايجابى يعد وسيلة فاعلة لنشر الوعى وتنمية وتطوير المجتمع
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