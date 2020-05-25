ليالي أوجيني والكنز.. خريطة القنوات التليفزيونية ثاني أيام عيد الفطر

تحرص القنوات الفضائية على عرض كل ما هو متميز وجديد، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بهدف مواجهة المرض، وبينها فرض حظر تجوال من الساعة 5 مساءً، إلى 6 صباحًا من اليوم التالي، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن خريطة القنوات التلفزيونية.

وتقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، ثاني أيام عيد الفطر المبارك على القنوات الفضائية كالتالي:

روتانا سينما

تعرض فيلم "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره" في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفيلم عصابة الدكتور عمر الساعة 3 عصرا، وفيلم أحلام عمرنا الساعة 5 مساء.

سيما

عرض فيلم اعدام برئ 1 ظهرا، وفيلم بياضة الساعة 3 عصرا، وفيلم اسكندرية لية؟ الساعة 5 مساءً، وفيلم أقوى الرجال الساعة 7 مساء.

قناة ART سينما

عرض فيلم بنات وسط البلد الساعة 2 ظهرا، فيلم تفاحة الساحة 4 عصرا، فيلم وش إجرام الساعة 6 مساء، وفيلم الليلة الكبيرة الساعة 10:30 مساءً.

MBC مصر 1

عرض مسلسل ليالي أوجيني الساعة 12 ظهرا، فيلم الكنز الساعة 1 ظرا، فيلم Beauty and the Beast الساعة 2:45 ظهرا، ومسلسل اتنين في الصندوق الساعة 4 عصرا، ومسلسل الخانكة الساعة 5 مساءً، ومسلسل ليالي أوجيني الساعة 8 مساءً.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل العندليب الساعة 6 مساءً، مسلسل حقي برقبتي الساعة 7 مساءً، مسلسل حجر جهنم الساعة 8 مساءً، مسلسل الكبير أوي الساعة 9 مساءً.

قناة النهار دراما

عرض مسلسل المصراوية ج1 "الفجر في بشنين" الساعة 4 عصرا، مسلسل كيد النسا الساعة 5 مساءً، مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة الساعة 6 مساء، مسلسل حالة عشق الساعة 7 مساء.

قناة DMC دراما

يعرض مسلسل الراية البيضا الساعة 6 مساءً، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي الساعة 7 مساءً، مسلسل ليالي الحلمية الساعة 8 مساءً، مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا الساعة 9 مساءً.