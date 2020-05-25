دوريات للتأكد من الالتزام بإغلاق المحلات خلال إجازة العيد في السويس

انتشرت دوريات أمنية بشوارع السويس، اليوم الاثنين، في ثانى أيام عيد الفطر المبارك للتأكد من الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق الكامل خلال إجازة العيد للحد من التجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

فيما استمر إغلاق كورنيش السويس الجديد والقديم أمام حركة سير السيارات والمارة وهكذا الحدائق والمنتزهات مع انتشار عناصر لأفراد الشرطة لمنع أي تجمعات بتلك المناطق.

فيما منع رجال المرور بوقوف السيارات أمام الحدائق الموجودة على طريق بورتوفيق من خلال وضع حواجز حديدية علاوة على انتشار رجال المرور في الإشارات والميادين لتسيير حركة السير.