"أبو ليمون" يتابع غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأندية في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بمراكز ومدن المحافظة بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك ضمن خطة الدولة بتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك للتأكد من إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية وصالات الألعاب وأيضا الحدائق والمتنزهات والمقاهي والكافتيريات بالإضافة إلي متابعة توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة في المواعيد المحددة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أيام العيد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

كما ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم النزول إلى الشارع إلا في الحالات القصوي والوقوف صفاً واحداً مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا، مشيداً بوعي الشعب المنوفي ومدى إدراكه للمسئولية واستجابة الغالبية العظمي من أبناء المحافظة لهذه التعليمات حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين .