أسر شهداء الداخلية عن هدايا عيد الفطر: الريّس حاسس بينا ومش ناسينا

أوفدت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية،مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتقديم إهداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وإعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم، وتخليدا ووفاءً وعرفانا لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، بعد وهبوا أرواحهم ودماءهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطني في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، ولمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأعرب أسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم، وحرصه على التواصل معهم بالمناسبات كافة.

وقدّم أسر الشهداء والمصابين الشكر لوزارة الداخلية، لحرصها على تقديم الدعم والرعاية لهم، مؤكدين أنّ الدولة لن تنسى أبدا أبناءها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.

وكان أبرز شهداء الشرطة التي وصلت هدايا رئيس الجمهورية لأسرهم:

- الشهيد البطل النقيب عمر القاضي.

- الشهيد البطل مساعد شرطة محمد جمال علي.

- الشهيد البطل المقدم باسم فكري.

- الشهيد البطل المجند محمد إبراهيم.

- الشهيد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم.

وتقدمت أرملة الشهيد مساعد شرطة محمد جمال علي بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "بوجه ليك التحية وبقولك كل سنة وأنت طيب وشكرا على وقفتك معانا.. أنت واقف معانا وقفة كبيرة".

ووجّه نجل الشهيد البطل المقدم باسم فكري رسالة للرئيس: "بحبك ياريس ووحشني أوي بابا"، فيما قالت أرملة الشهيد: "الرئيس مش بينسانا حتى في وقت الوباء، وبعت هدية لابني بمناسبة عيد الفطر".

وقالت والدة الشهيد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم: "من أول ما مسك البلد وهو مش ناسي الشهداء، حاسس بوجعنا وباللي فقدنا، حاسس قدمنا إيه".