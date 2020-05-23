مأموريات شرطية لمنازل أسر الشهداء لتهنئتهم بالعيد

أوفدت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذلك تقديم إهداء رئيس الجمهورية.

وأعرب أسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم للسيد رئيس الجمهورية، لحرص سيادته الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتقديم الدعم الكامل لهم، وكذلك حرص سيادته على التواصل معهم بكافة المناسبات.

كما قدم أسر الشهداء والمصابين الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدًا أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، إن ذلك يأتي في ضوء الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين، إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليدًا ووفاءً وعرفانًا لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

كما يأتي ذلك أيضًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين، الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطني فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفطر المبارك.