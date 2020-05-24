جهاز تعمير دمياط الجديدة يغلق المنافذ المؤدية للشاطئ والحديقة

أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تكثيف التواجد الأمني على بوابتي منطقة الشاطئ، وأمام الحديقة المركزية بوسط المدينة، وذلك لغلق كل المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة، لمنع التجمعات البشرية والتزاحم بين سكان المدينة والمترددين عليها، وكذلك منع أي إشغالات أو تواجد باعة جائلين، للحد من انتشار الفيروس، وتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم منع كافة الفنادق والنوادي والقاعات بالمدينة من قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات خاصة بعيد الفطر المبارك، كما تم ري كافة الحدائق العامة وغمرها بالمياه، وكذلك المسطحات الخضراء والجزر بالمحاور الرئيسية بالمدينة.

وناشد رئيس الجهاز سكان المدينة بالتزام المنازل، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم (1068) لسنة 2020 م، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتكليفات السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19