محافظ دمياط تشيد بالتزام المواطنين وتنفيذ الإجراءات الوقائية في العيد

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها المحافظة، منذ بداية الأسبوع الماضي؛ للحد من تجمعات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، ضمن حزمة التدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونوهت المحافظ بالالتزام بتطبيق قرار اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط، وتكثيف التواجد الأمني على بوابتي المدينة، والاستمرار في غلق الشواطئ، ومنطقة اللسان وشارع النيل، وكورنيش النيل بمدينة دمياط، لمنع أي تجمعات للمواطنين.

وقالت إن المحافظة لم تشهد أي خروقات لتلك القرارات، مناشدة أهالي المحافظة باتباع تلك التعليمات حفاظا على سلامتهم، كما تقدمت بالتهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة بالخير والرخاء والأمن والأمان.