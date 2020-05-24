وكيل "تضامن دمياط" يحتفل مع الأيتام والمسنين بأول أيام عيد الفطر

توجه حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، إلى مؤسسة البنات بدمياط ومؤسسة البنين بفارسكور، وذلك لتقديم التهنئة لأبنائه وبناته بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم هذا اليوم.

كما وجَّه "عبدالغفار" إدارة كل من المؤسستين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بكل طرق الوقاية للأبناء والبنات.

كما زار عبد الغفار دار رعاية المسنين برأس البر، حيث اطمأن على النزلاء، وقام بتهنئتهم بعيد الفطر المبارك ومشاركتهم هذا اليوم، كما وجَّه إدارة الدار بتطبيق كل طرق الوقاية على وجه الدقة لمواجهة فيروس كورونا.