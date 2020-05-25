12 عرضا غير الحمى.. متى تشك في إصابتك بكورونا؟

أُصيبت الفنانة القديرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بعد ارتفاع درجة حرارتها لدرجة الحمى فجر الأحد الماضي، ما دفع الأطباء لإجراء مسحة وجاءت نتيجتها إيجابية.

وفضلا عن ارتفاع حرارة الجسم "الحمي"، فهناك الكثير من الأعراض التي يجب الانتباه إليها، وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والتي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، كما يلي:

أعراض كورونا الأكثر شيوعًا

ارتفاع درجة حرارة الجسم لدرجة الحمى.

سعال جاف.

الشعور بالإرهاق.

أعراض كورونا الأقل شيوعًا

آلام وأوجاع.

التهاب الحلق.

إسهال.

التهاب الملتحمة.

صداع.

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.

أعراض كورونا الخطيرة

صعوبة أو ضيق في التنفس.

ألم أو ضغط في الصدر.

فقدان القدرة على الكلام أو الحركة.

إذا شعرت بتلك الأعراض، فيجب أن تلتمس العناية الطبية الفورية إذا كنت تعاني أعراضًا خطيرة. واتصل دائمًا بالطبيب أو المرفق الصحي قبل التوجّه إليه، أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة المصرية للإبلاغ عن الاشتباه والاستفسار على رقم 105.

على الأشخاص الذين يعانون أعراضًا طفيفة معالجة أعراضهم في المنزل حتى لو كانوا يتمتعون بصحة جيدة.

يستغرق ظهور الأعراض في المتوسط 5-6 أيام منذ إصابة الشخص بالفيروس، وقد يستغرق ظهور الأعراض حتى 14 يومًا.