أحد مستشاري جونسون ينتهك الحجر الصحي رغم ظهور أعراض كورونا عليه

أفادت صحيفتان بريطانيتان، أمس، بأن دومينيك كامنجز، وهو أحد المستشارين المقربين لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شوهِد وهو ينتهك قواعد الحجر الصحي، وفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".

وقالت صحيفتا "ديلي ميرور" و"ذي جارديان" إن كامنجز غادر منزله بلندن من أجل الإقامة مع والديه في دورهام بشمال شرقي إنجلترا، وذلك في الوقت الذي كانت تظهر عليه أعراض "كوفيد - 19".

وطالَبت المعارَضة بتفسير. وقال متحدث باسم حزب العمال "إن الشعب البريطاني لا يتوقع أن يكون هناك قانون وُضِع من أجله، وقانون آخر لدومينيك كامنجز".

من جهته، قال إد ديفي، زعيم الديمقراطيين الليبراليين، إن كامنجز "سيتعين عليه أن يستقيل"، إذا تأكّدت هذه المعلومات.

وأكّدت الشرطة في دورهام أنه تم إبلاغها في 31 مارس بأن شخصاً ما وصل من لندن.

وأشارت الصحيفتان إلى أن كامنجز شوهد في منزل والديه، مع ولد يبدو أنه ابنه.

وفي ذلك التاريخ، كانت حكومة جونسون طلبت من المواطنين الخروج لتلبية احتياجاتهم الأساسية فحسب، مُطالِبة الأشخاص الذين يعانون من أعراض معينة بألا يُغادروا منازلهم.

وكان كامنجز أحد أهم المدافعين عن الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأصبح العام الماضي مستشاراً لجونسون.